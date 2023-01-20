الصحة: 34 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

سجلت الإحصائيات الجديدة بشأن فيروس كورونا في المملكة 34 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (827,556) حالة حتى الآن، وفقًا لبيان وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩، أنه تم تسجيل (29) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (815,183) حالة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,554) حالة.

وأضافت: عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,072,126) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.