الصحة : 55 إصابة كورونا جديدة وحالة وفاة واحدة

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (33) حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة.
وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,571) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (827,916) حالة، تعافى منهم (815,481) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,864) حالة، بينهم (25) حالة حرجة.
من جهة أخرى بلغ إجمالي الجرعات في المملكة (69,072,126) جرعة منها (15,774,378) جرعة معززة.