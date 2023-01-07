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بحضور أمير الرياض وخالد بن عبدالله

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد بجامع الملك خالد

2023-01-07 الساعة 6:10
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد بجامع الملك خالد
المواطن - واس

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري – رحمه الله – بجامع الملك خالد في أم الحمام .
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأبناء الفقيد .

الصلاة على فيصل بن مقرن

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