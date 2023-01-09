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باستخدام أشعة الليزر عالية الطاقة

الصين تطور طائرات درون يمكنها البقاء في الجو إلى الأبد

2023-01-09 الساعة 4:56
الصين تطور طائرات درون يمكنها البقاء في الجو إلى الأبد
المواطن- فريق التحرير

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طوّر باحثون في الصين، طريقة لاستخدام أشعة الليزر عالية الطاقة، ليس لتدمير طائرات الدرون، ولكن لإبقائها في الجو إلى الأبد، بحسب موقع سكاي نيوز.

تقنية تحويل الطاقة الضوئية إلى كهربائية

واختبر البروفيسور لي شويلونغ وزملاؤه في جامعة نورث وسترن بوليتكنيكال، فكرة تزويد طائرة دون طيار بوحدة كهروضوئية، تحول الطاقة الضوئية إلى كهربائية.

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وهكذا فسيكون بمقدور شعاع الليزر عالي الدقة تشغيل طائرات الدرون.

الصين تطور طائرات درون بتقنية شحن ثورية

وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست: نجحت تجربة الجمع بين عملية الشحن ونقل الإشارات الذكية وتكنولوجيا المعالجة، الأمر الذي يؤشر للإمكانيات غير المحدودة لطاقة التشغيل التي يمكن تطبيقها على طائرات الدرون.

وكان هناك بعض العقبات ضبط شدة تدفق الليزر التقليدي في الغلاف الجوي والتغلب على اضطراب الهواء وتغيرات الكثافة في الغلاف الجوي.

تقنية ثورية

وتمكن الفريق من التغلب على جميع تلك العقبات الأمر الذي يجعل من تلك التقنية أمرًا ثوريًا كما تم إضافة خوارزمية حماية أيضًا إلى النظام، تقوم تلقائيًا بضبط طاقة الليزر إلى نطاق آمن بمجرد اكتشاف عائق في مسار الحزمة.

وفي المقابل، لم يكشف الفريق عن تفاصيل مدى النظام وكفاءة التحويل الكهروضوئي، بسبب حساسية التكنولوجيا التي لها استخدامات محتملة في التطبيقات العسكرية، إلا أن الصحيفة الصينية أشارت لإمكانية تحليق الدرون لارتفاع مماثل لناطحة سحاب.

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