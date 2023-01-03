الضباب يُزين جبل اللوز وتوقعات بتساقط الثلوج مساء اليوم

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وثق فيديو انتشار الضباب على قمة جبل اللوز بتبوك، صباح اليوم الثلاثاء، باستخدام تقنية التصوير المتقطع أو الفاصل الزمني “التايم لابس”، وسط توقعات بتساقط الثلوج على جبل اللوز مساء اليوم.
بتقنية "التايم لابس"
الضباب يغطي قمة "جبل اللوز" في #نيوم.. والأرصاد تتوقع تساقط الثلوج مساء اليوم@H_alsufayan pic.twitter.com/fbXYhYWpqgقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 3, 2023
ونشرت “العربية السعودية” فيديو يوثق حالة الضباب التي تغطي قمة جبل اللوز لتخطف الأنظار في مشهد بديع يزين السماء.
يذكر أن مرتفعات منطقة تبوك لا تزال تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، والتي تعمل على تساقط زخات من الثلوج على عدد من المرتفعات الجبلية العالية والتي من بينها جبل اللوز.
من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز).