Icon

التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث Icon الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة Icon حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق Icon توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا Icon توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرد وسيول على 5 مناطق Icon ارتطام لاعبة سيرك بالأرض بقوة بعد سقوطها من ارتفاع 5 أمتار Icon شاب سعودي يتخذ من هواية تذوُّق الطعام وظيفة له Icon 5 قنوات تنقل مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان Icon وزير روماني يغط في نوم عميق خلال برنامج تلفزيوني Icon الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أسوأ حادث طيران منذ عقود

العثور على الصندوق الأسود لطائرة نيبال المنكوبة

2023-01-16 الساعة 11:10
العثور على الصندوق الأسود لطائرة نيبال المنكوبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت السلطات النيبالية، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت أمس، فيما تواصل البحث عن 4 مفقودين، بعد أسوأ حادثة تحطم لطائرة تشهده البلاد منذ نحو 3 عقود.

البحث عن المفقودين

وقال مسؤولون نيباليون إن رجال الإنقاذ استأنفوا، اليوم الاثنين، البحث عن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وأفاد مسؤول بشرطة بوخارا بأن عملية البحث والإنقاذ التي توقفت بسبب حلول الظلام أمس الأحد استؤنفت صباح اليوم.

عدد الضحايا

وأكدت الشرطة النيبالية مقتل 68 شخصًا في تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية “يتي” كانت تحمل على متنها 72 شخصاً.

وصرح مسؤول الشرطة آيه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أن 31 جثة نقلت إلى المستشفيات، مضيفاً أنه تم العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطم الطائرة.

جنسيات الضحايا

وكانت الطائرة في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان كان على متنها 72 شخصًا، بينهم 68 راكبًا من بينهم 15 أجنبيًا و4 من أفراد الطاقم، ومن بينهم أيضًا 3 رضع و3 أطفال.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانًا كثيفًا يتصاعد من موقع تحطم الطائرة، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

حداد وطني

وأعلنت نيبال اليوم الاثنين يومًا للحداد الوطني وشكلت لجنة للتحقيق في الكارثة واقتراح تدابير لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وتعد حوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها 8 جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم من بينها قمة إيفرست إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية.

وقُتل 350 على الأقل منذ عام 2000 في حوادث تحطم طائرات أو طائرات مروحية في نيبال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجمال وسره في لغة الضاد
العالم

الجمال وسره في لغة الضاد

العالم
تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك
الرياضة

تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك

الرياضة
الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...
الرياضة

الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...

السعودية اليوم
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...
السعودية اليوم

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...

السعودية اليوم
النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو
الرياضة

النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو

الرياضة
تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...
السعودية اليوم

تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...

السعودية اليوم
رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...
السعودية اليوم

رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...

السعودية اليوم