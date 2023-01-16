العثور على الصندوق الأسود لطائرة نيبال المنكوبة

أكدت السلطات النيبالية، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت أمس، فيما تواصل البحث عن 4 مفقودين، بعد أسوأ حادثة تحطم لطائرة تشهده البلاد منذ نحو 3 عقود.

البحث عن المفقودين

وقال مسؤولون نيباليون إن رجال الإنقاذ استأنفوا، اليوم الاثنين، البحث عن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وأفاد مسؤول بشرطة بوخارا بأن عملية البحث والإنقاذ التي توقفت بسبب حلول الظلام أمس الأحد استؤنفت صباح اليوم.

عدد الضحايا

وأكدت الشرطة النيبالية مقتل 68 شخصًا في تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية “يتي” كانت تحمل على متنها 72 شخصاً.

وصرح مسؤول الشرطة آيه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أن 31 جثة نقلت إلى المستشفيات، مضيفاً أنه تم العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطم الطائرة.

جنسيات الضحايا

وكانت الطائرة في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان كان على متنها 72 شخصًا، بينهم 68 راكبًا من بينهم 15 أجنبيًا و4 من أفراد الطاقم، ومن بينهم أيضًا 3 رضع و3 أطفال.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانًا كثيفًا يتصاعد من موقع تحطم الطائرة، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

حداد وطني

وأعلنت نيبال اليوم الاثنين يومًا للحداد الوطني وشكلت لجنة للتحقيق في الكارثة واقتراح تدابير لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وتعد حوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها 8 جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم من بينها قمة إيفرست إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية.

وقُتل 350 على الأقل منذ عام 2000 في حوادث تحطم طائرات أو طائرات مروحية في نيبال.