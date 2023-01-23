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العثور على جثة منفذ مذبحة كاليفورنيا

2023-01-23 الساعة 9:04
العثور على جثة منفذ مذبحة كاليفورنيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة لوس أنجلوس، أن الرجل الذي كان مطلوبًا لإطلاقه النار في كاليفورنيا، خلال السنة القمرية الجديدة انتحر وعثر عليه ميتًا.

صور منفذ مذبحة كاليفورنيا

تعقب الجاني

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا، إن الشرطة كانت تتعقب مركبة، وعندما اقترب عناصرها منها سمعوا طلقة واحدة من داخلها.

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وأضاف لونا: المشتبه به أصيب بطلق ناري وأعلنت وفاته في مكان الواقعة، التي قتل بها 10 أشخاص وأصيب آخرون.

حالة حداد

وأمر الرئيس جو بايدن بتنكيس الأعلام الأمريكية في المباني العامة، تكريمًا لضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتيري بارك بكاليفورنيا.

ووجه بايدن بخفض الأعلام حتى غروب الشمس في 26 يناير، احترامًا لضحايا أعمال العنف العبثية التي ارتكبت في 21 يناير 2023 في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

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