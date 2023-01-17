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كان يرتدي ساعة قيمتها 38 ألف دولار لحظة اعتقاله 

العثور على كنز بمنزل زعيم المافيا ميسينا دينارو

2023-01-17 الساعة 2:48
العثور على كنز بمنزل زعيم المافيا ميسينا دينارو
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت مصادر قضائية إنه تم العثور على عطور وملابس ذات علامات تجارية فاخرة، اليوم الثلاثاء، في منزل يعتقد المحققون أنه كان آخر مخبأ لزعيم المافيا، ماتيو ميسينا دينارو، وذلك بعد يوم من اعتقاله بعد رحلة هروب استمرت 30 عامًا.

ويقع المنزل في مبنى متواضع بالقرب من وسط كامبوبيلو دي مازارا، وهي بلدة في مقاطعة تراباني الغربية في صقلية، على بعد كيلومترات قليلة من مسقط رأسه.

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وبحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادرها فإنه لم يتم العثور على أسلحة، لكن تُقدر قيمة الملابس الفاخرة والإكسسوارات البراقة بآلاف الدولارات.

وقال الجنرال، باسكوالي أنجيلوسانتو، من القوات الخاصة التابعة لشرطة كارابينيري: نعتقد أنه منزل اُستخدم باستمرار في الفترة الأخيرة، ونعتقد أنه يمكننا العثور على عناصر مهمة داخله.

ذوق فاخر لأشهر زعيم مافيا

ولطالما اُشتهر ميسينا دينارو، أشهر زعيم مافيا في السنوات الأخيرة، بذوقه للسلع الفاخرة، بما في ذلك النظارات الشمسية والملابس، وقالت الشرطة إنه كان يرتدي ساعة قيمتها 35 ألف يورو (38 ألف دولار) عندما ألقي القبض عليه.

الشرطة الإيطالية تعثر على كنوز بمنزل زعيم المافيا ميسينا دينارو

وتلقى ميسينا دينارو، 20 حكمًا بالسجن مدى الحياة في محاكمات غيابية لدوره في مجموعة من جرائم القتل الجماعي، بما في ذلك الهجمات بالقنابل التي قتلت المدعين المناهضين للمافيا جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو في عام 1992.

إصابة ميسينا دينارو بمرض السرطان 

ويعتقد المحققون أن ميسينا دينارو كان يتلقى علاجًا للسرطان في مستشفى لا مادالينا في باليرمو عندما تم القبض عليه.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن دينارو نُقل بعيدًا عن صقلية بعد اعتقاله وهبط في ساعة متأخرة من مساء الاثنين في منطقة أبروتسو بوسط إيطاليا، لكن لم يتضح بعد مكان احتجازه.

وعلى الرغم من مرضه إلا أن المدعين قالوا إن صحة دينارو جيدة بما يكفي لقضاء بعض الوقت في السجن حيث سيواصل تكملة علاج السرطان.

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