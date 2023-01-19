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في افتتاح منافسات الجولة الـ14

العدالة والباطن يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول

2023-01-19 الساعة 4:48
العدالة والباطن يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العدالة والباطن في افتتاح منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل العدالة والباطن

وبدأت مباراة العدالة والباطن المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، حيث حاول الفريقان تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الثلاث نقاط.

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العدالة ضد الباطن
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

وانحصر اللعب في وسط الملعب معظم فترات اللقاء، وسط أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، في ظل الحضور الجماهيري الكبير لتحفيز اللاعبين، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول لمباراة العدالة والباطن.

العدالة والباطن
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان الشوط الثاني بشكل ضاغط، حيث يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يأمل الباطن تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب بعد معاناته هذا الموسم.

العدالة والباطن
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق السماوي الترتيب برصيد نقطتين.

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