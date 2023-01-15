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إخطار الأطراف بالمبلغ المستحق لتقليل المنازعات المالية

العدل تطلق خدمة الإشعار بأداء الحق عبر ناجز

2023-01-15 الساعة 2:40
العدل تطلق خدمة الإشعار بأداء الحق عبر ناجز
المواطن - واس

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أطلقت وزارة العدل خدمة الإشعار بأداء الحق، من خلال خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز Najiz.sa، والتي تضمن وتوثق إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال مدة معلومة.

إخطار الأطراف

وأوضحت وزارة العدل أن خدمة الإشعار أداء الحق، تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظامياً، وفي حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية، مشيره إلى أن الخدمة تستهدف الشركات والمؤسسات والمحامين ومكاتب المحاماة، إضافة إلى الأفراد في التعاملات التجارية، بهدف الحد من لجوء أطراف التعامل المالي إلى المحاكم، وتسهيل عملية الإخطار بين الأطراف.

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بوابة ناجز

وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز، وتحديد وسيلة الإرسال والدفع، حيث تم تطوير وتشغيل الخدمة من قبل شركة ثقة.

ناجز

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