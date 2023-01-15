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تضمن وتوثق إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه

العدل تطلق خدمة الإشعار بأداء الحق عبر ناجز لتقليل المنازعات المالية

2023-01-15 الساعة 1:06
العدل تطلق خدمة الإشعار بأداء الحق عبر ناجز لتقليل المنازعات المالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق خدمة الإشعار بأداء الحق، من خلال خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز Najiz.sa، والتي تضمن وتوثق إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال مدة معلومة.

خدمة الإشعار أداء الحق

وأوضحت وزارة العدل، أن خدمة الإشعار أداء الحق، تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظاميا، وفي حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية.

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الاستفادة من الخدمة

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تستهدف الشركات والمؤسسات، والمحامين ومكاتب المحاماة، إضافة إلى الأفراد في التعاملات التجارية، بهدف الحد من لجوء أطراف التعامل المالي إلى المحاكم، وتسهيل عملية الإخطار بين الأطراف.

وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز، وتحديد وسيلة الإرسال والدفع، حيث تم تطوير وتشغيل الخدمة من قبل شركة ثقة.

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