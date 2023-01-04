Icon

مخالفة عجيبة على حدود ألمانيا لمركبة اتسعت لـ 23 شخصًا Icon العدل: 500 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا خلال عام Icon استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة Icon الشراري أول كفيف سعودي يحصل على لقب الفارس الدولي Icon تعليم الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا بسبب الأحوال الجوية Icon المنتخب السعودي يُغادر إلى العراق Icon دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها بعد التنمر على ابنتها Icon لحظة إحباط تهريب 3 ملايين قرص من الإمفيتامين مخبأة في تجاويف شاحنة Icon سبب أزمة كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله Icon تعقد موقف هازارد مع ريال مدريد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع إنجاز أكثر من مليون مصادقة

العدل: 500 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا خلال عام

2023-01-04 الساعة 4:11
العدل: 500 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا خلال عام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة العدل، عن عدد المستفيدين من خدماتها لتوثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا عبر ناجز Najiz.sa، خلال العام الماضي 2022، حيث بلغ عددهم 500 ألف مستفيد، إضافة إلى إنجاز أكثر من مليون مصادقة على طلبات المستفيدين بشكل إلكتروني.

قائمة الخدمات

وأوضحت أن قائمة الخدمات اشتملت على: توثيق حضانة، توثيق وقف، توثيق زواج، وتوثيق ورثة متوفى، مؤكدة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث يتضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.

قد يهمّك أيضاً
Img

خطيب مسجد في إيران: نريد الحرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم

Img

خبير أرصاد يتوقع استمرار حالة ‎مدرار لعدة أيام.. برودة وصقيع

نظام التوثيق

يذكر أن نظام التوثيق تضمن نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية التي كانت لدى المحاكم في السابق لتكون من خلال نظام التوثيق وبشكل إلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونياً عبر بوابة ناجز Najiz.sa، دون حاجة المستفيدين لزيارة المرافق العدلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...
الرياضة

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...

الرياضة
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

الرياضة
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...
السعودية اليوم

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...

السعودية اليوم
انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

السعودية اليوم
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
الرياضة

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

الرياضة
لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم