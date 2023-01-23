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اللذيذ نائبًا للرئيس وكوك عضوًا ورئيسًا تنفيذيًا للرابطة

العفالق رئيسًا لمجلس إدارة رابطة دوري المحترفين

2023-01-23 الساعة 6:15
العفالق رئيسًا لمجلس إدارة رابطة دوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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أقرت الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبدالعزيز العفالق.

تفاصيل عمومية رابطة دوري المحترفين

وعُقدت الجمعية العمومية غير العادية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين في أحد فنادق الرياض برئاسة عبدالعزيز العفالق، وقدم في بداية الاجتماع الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على الدعم السخي للرياضة والرياضيين.

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كما قدم أعضاء الجمعية العمومية الشكر لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على النقلة الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي في السعودية.

عبدالعزيز العفالق
عبدالعزيز العفالق

مجلس إدارة الرابطة

وشهد الاجتماع اعتماد جدول الأعمال وإقرار تشكيل مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين برئاسة العفالق، سعد بن سليمان اللذيذ نائبًا للرئيس، غاري كوك عضوًا ورئيسًا تنفيذيًا للرابطة، وفي العضوية، بيتر هوتون وعادل ملاوي، بجانب لمياء بنت إبراهيم بن بهيان عضوًا ممثلًا عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعلن العفالق عن تعيين عبدالعزيز الحميدي مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تكليفه برئاسة لجنة تراخيص الأندية في الرابطة، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة، محمد السليم.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين
أعضاء الرابطة – المصدر @SPL

كما قدم رئيس المجلس شكره الجزيل للأندية أعضاء الجمعية العمومية واللجان المشكلة سابقًا على جهودهم وتعانهم الدائم اللامحدود، وشمل التشكيل الجديد للإدارة خبرات في الجوانب الإدارية، المالية، القانونية والفنية التي تهدف لتحقيق الحوكمة والاستدامة، والقدم على التوزيع الأمثل للصلاحيات والاختصاصات.

وأكد العفالق أن التحديثات الجديدة في الحوكمة جزء من التحول الذي تشهده الرابطة إذ جرى النظام الأساسي بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع ومصادقة مجلس إدارة الاتحاد السعودي، لتوفير رؤية واضحة تجاه المهام والمسؤوليات للخروج بنتائج تساهم في دعم الكرة والأندية المشاركة في دوري روشن.

رئيس رابطة دوري المحترفين عبدالعزيز العفالق
عبدالعزيز العفالق – المصدر @SPL

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