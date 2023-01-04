Icon

وزير الشؤون الإسلامية: لماذا نحقد على بعض ويغتب بعضنا بعضاً؟! Icon وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات Icon مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من سيول عارمة بالمدينة Icon سدافكو تعلن توزيع 96 مليون ريال أرباحًا للنصف الأول Icon وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن Icon حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول وثلوج في 10 مناطق Icon توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق Icon تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المهارات الاجتماعية وكيف تصبح مسعفاً؟ وإدارة الانفعالات ضمن الورش

العمل الحر والشخصية السوية.. 8 قضايا يتصدى لها ملتقى “دراية” في يومه الأول

2023-01-04 الساعة 12:41
العمل الحر والشخصية السوية.. 8 قضايا يتصدى لها ملتقى “دراية” في يومه الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ناقشت ورش العمل المصاحبة لملتقى “دراية” في اليوم الأول من انطلاقه في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، 8 قضايا اجتماعية، ركزت فيها على أهمية تحسين ممارسات الأفراد اليومية في كافة المجالات لمواجهة تقلبات الحياة ومواقفها غير المتوقعة والخطرة اجتماعياً ونفسياً وصحياً وتقنياً وحقوقياً وأمنياً مع أمهر وأكفأ المختصين في الجهات المختلفة.

ورش عمل

وفي التفاصيل، قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي ورشة بعنوان “كيف تصبح مسعفاً؟”، أوضح فيها الأخصائيون أن المسعف هو عامل رعاية صحية لديه أعلى تدريب بين المتخصصين في الخدمات الطبية الطارئة، ثم قدموا شرحاً نظرياً عن طريقة الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والرضع، وكيفية انسداد مجرى الهواء وطريقة التعامل معه، وكيفية إيقاف النزيف بأنواعه وكذلك استخدام مزيل الرجفان البطيني، وإنعاش الغريق.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمانة العاصمة المقدسة تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار

Img

مشهد مخيف لـ نمر يفترس مدربه في سيرك إيطالي

فيما قدمت وزارة الصحة ورشة بعنوان “المهارات الاجتماعية وبناء الشخصية السوية”، بيّن خلالها الدكتور علي طارق المهارات الحياتية والاجتماعية وعلاقتها ببناء الشخصية السوية وذلك من خلال المواقف الحياتية التي يعيشها الإنسان ويمارسها خلال مراحل نموه المختلفة مثل مهارات إدارة الوقت، وإدارة الضغوط، ومهارات السلوك التوكيدي، ومهارات حل المشكلات، من أجل نمو الشخصية السوية المتوافقة نفسياً واجتماعياً ونصائح عامة.

ثقافة العمل الحر

وقدم بنك التنمية الاجتماعية ورشة بعنوان “نشر ثقافة العمل الحر” ؛ حيث تحدث عبدالله الصبران عن نصائح عامة في نشر ثقافة العمل الحر واستشارات لمن يود الانخراط فيه بما يحقق له نجاحاً باهراً في مشروعه، والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك، مستشهداً بنماذج ناجحة من رواد الأعمال والعصاميين وتسليط الضوء على تجاربهم الناجحة وأسرار تفوقهم.

كذلك تناولت ورشة “التواصل الفعال وإدارة الانفعالات والمشاعر السلبية” التي قدمها فهد المغلوث، تعريف إدارة المشاعر وكيفية السيطرة عليها وأهميتها والطرق الخاطئة في التعامل مع المشاعر السلبية وكيف يمكن إتقان إدارة المشاعر، مشيراً إلى أنه يجب أن تتزامن إدارة الذات مع التفكير الواقعي الإيجابي المنطقي والذي من خلاله يحدد الفرد أهدافه المستقبلية، مع وعيه التام بالتحديات التي قد تواجهه وكيفية معالجتها، ويشمل ذلك التحديات الفردية النابعة من ذاته، أو التحديات العائلية والمرتبطة بظروفه العائلية، أو التحديات العملية والمرتبطة بظروف وطبيعة العمل.

ورسمت عضوات جمعية أمن المعلومات من خلال ورشة بعنوان “أبناؤنا والفضاء السيبراني” ملامح عميقة في دور الوالدين والأهل في حماية الأبناء من المخاطر السيبرانية مرواً بالمقومات الأبوية في مواجهة تلك المخاطر بعد ذلك، وتناولن المساعي الدولية ودور المملكة العربية السعودية في حماية الأطفال.

حقوق المستهلك

واستعرضت ورشة عمل بعنوان “كيف تحمي حقوقك كمستهلك” نفذتها الأخصائية العنود السبيل من جمعية حماية المستهلك، “السبيل” جملة من الأساليب التي تعمل عليها الجمعية في توعية المستهلك بحقوقه وطرق ترشيد الاستهلاك والاستشارات الضرورية.

ثم تناولت ورشة تدريبية قدمتها المدربة غادة الريس من جامعة أم القرى، ماهية “الإسعافات النفسية الأولية” وخطة عملها مروراً بكيفية تقديمها و”من المؤهل بتقديمها؟ ولمن تقدم؟”.

أعقب ذلك، ورشة عمل نفذتها وزارة العدل بعنوان “كيف تحمي الأنظمة السعودية الأسرة”؛ حيث جرى خلالها استعراض مجموعة من النظم والبرامج العدلية والحقوقية هدفها تقديم الحماية والرعاية للأسرة والطفل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...
الرياضة

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...

الرياضة
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

الرياضة
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...
السعودية اليوم

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...

السعودية اليوم
انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

السعودية اليوم
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
الرياضة

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

الرياضة
لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم