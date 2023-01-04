العمل الحر والشخصية السوية.. 8 قضايا يتصدى لها ملتقى “دراية” في يومه الأول

ناقشت ورش العمل المصاحبة لملتقى “دراية” في اليوم الأول من انطلاقه في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، 8 قضايا اجتماعية، ركزت فيها على أهمية تحسين ممارسات الأفراد اليومية في كافة المجالات لمواجهة تقلبات الحياة ومواقفها غير المتوقعة والخطرة اجتماعياً ونفسياً وصحياً وتقنياً وحقوقياً وأمنياً مع أمهر وأكفأ المختصين في الجهات المختلفة.

ورش عمل

وفي التفاصيل، قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي ورشة بعنوان “كيف تصبح مسعفاً؟”، أوضح فيها الأخصائيون أن المسعف هو عامل رعاية صحية لديه أعلى تدريب بين المتخصصين في الخدمات الطبية الطارئة، ثم قدموا شرحاً نظرياً عن طريقة الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والرضع، وكيفية انسداد مجرى الهواء وطريقة التعامل معه، وكيفية إيقاف النزيف بأنواعه وكذلك استخدام مزيل الرجفان البطيني، وإنعاش الغريق.

فيما قدمت وزارة الصحة ورشة بعنوان “المهارات الاجتماعية وبناء الشخصية السوية”، بيّن خلالها الدكتور علي طارق المهارات الحياتية والاجتماعية وعلاقتها ببناء الشخصية السوية وذلك من خلال المواقف الحياتية التي يعيشها الإنسان ويمارسها خلال مراحل نموه المختلفة مثل مهارات إدارة الوقت، وإدارة الضغوط، ومهارات السلوك التوكيدي، ومهارات حل المشكلات، من أجل نمو الشخصية السوية المتوافقة نفسياً واجتماعياً ونصائح عامة.

ثقافة العمل الحر

وقدم بنك التنمية الاجتماعية ورشة بعنوان “نشر ثقافة العمل الحر” ؛ حيث تحدث عبدالله الصبران عن نصائح عامة في نشر ثقافة العمل الحر واستشارات لمن يود الانخراط فيه بما يحقق له نجاحاً باهراً في مشروعه، والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك، مستشهداً بنماذج ناجحة من رواد الأعمال والعصاميين وتسليط الضوء على تجاربهم الناجحة وأسرار تفوقهم.

كذلك تناولت ورشة “التواصل الفعال وإدارة الانفعالات والمشاعر السلبية” التي قدمها فهد المغلوث، تعريف إدارة المشاعر وكيفية السيطرة عليها وأهميتها والطرق الخاطئة في التعامل مع المشاعر السلبية وكيف يمكن إتقان إدارة المشاعر، مشيراً إلى أنه يجب أن تتزامن إدارة الذات مع التفكير الواقعي الإيجابي المنطقي والذي من خلاله يحدد الفرد أهدافه المستقبلية، مع وعيه التام بالتحديات التي قد تواجهه وكيفية معالجتها، ويشمل ذلك التحديات الفردية النابعة من ذاته، أو التحديات العائلية والمرتبطة بظروفه العائلية، أو التحديات العملية والمرتبطة بظروف وطبيعة العمل.

ورسمت عضوات جمعية أمن المعلومات من خلال ورشة بعنوان “أبناؤنا والفضاء السيبراني” ملامح عميقة في دور الوالدين والأهل في حماية الأبناء من المخاطر السيبرانية مرواً بالمقومات الأبوية في مواجهة تلك المخاطر بعد ذلك، وتناولن المساعي الدولية ودور المملكة العربية السعودية في حماية الأطفال.

حقوق المستهلك

واستعرضت ورشة عمل بعنوان “كيف تحمي حقوقك كمستهلك” نفذتها الأخصائية العنود السبيل من جمعية حماية المستهلك، “السبيل” جملة من الأساليب التي تعمل عليها الجمعية في توعية المستهلك بحقوقه وطرق ترشيد الاستهلاك والاستشارات الضرورية.

ثم تناولت ورشة تدريبية قدمتها المدربة غادة الريس من جامعة أم القرى، ماهية “الإسعافات النفسية الأولية” وخطة عملها مروراً بكيفية تقديمها و”من المؤهل بتقديمها؟ ولمن تقدم؟”.

أعقب ذلك، ورشة عمل نفذتها وزارة العدل بعنوان “كيف تحمي الأنظمة السعودية الأسرة”؛ حيث جرى خلالها استعراض مجموعة من النظم والبرامج العدلية والحقوقية هدفها تقديم الحماية والرعاية للأسرة والطفل.