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الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة

2023-01-26 الساعة 7:28
الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة
المواطن - فريق التحرير

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددًا من النصائح المهمة أثناء التسوق وشراء المنتجات الغذائية.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها من شراء الأطعمة المجمدة إذا كان التغليف تالفًا أو ممزقًا.

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كما أكدت ضرورة تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة أو الصدئة أو المفتوحة أثناء التسوق، فضلًا عن ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات.

تفادي التسمم الغذائي

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه للوصول إلى تغذية صحية وسليمة، يتعين على المستهلك اتباع مجموعة من القواعد لتفادي التسممات الغذائية.

وشددت أيضًا على ضرورة أن تكون الأغذية خالية من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجي أو البيئي الذي يحولها إلى أغذية ضارة بصحة المستهلك.

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