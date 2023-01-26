مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا السعودية تُدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين إدارج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية لكافة المراحل قريبًا الفيحاء يتقدم على الهلال في الشوط الأول أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن مشاري كيف تستعيد تركيزك وتطلق إبداعاتك أثناء العمل؟ الشباب يشتري المدة المتبقية من عقد ماجد كنبة
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددًا من النصائح المهمة أثناء التسوق وشراء المنتجات الغذائية.
وحذرت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها من شراء الأطعمة المجمدة إذا كان التغليف تالفًا أو ممزقًا.
كما أكدت ضرورة تجنب شراء المنتجات المنتفخة أو المثقوبة أو الصدئة أو المفتوحة أثناء التسوق، فضلًا عن ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات.
وفي وقت سابق، أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه للوصول إلى تغذية صحية وسليمة، يتعين على المستهلك اتباع مجموعة من القواعد لتفادي التسممات الغذائية.
وشددت أيضًا على ضرورة أن تكون الأغذية خالية من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجي أو البيئي الذي يحولها إلى أغذية ضارة بصحة المستهلك.