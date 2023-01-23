Icon

الأفواج الأمنية تطيح بشخصين بحوزتهما 59 كجم قات Icon رونالدو يعلق بشأن أول مشاركة بالدوري السعودي Icon علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات القلبية Icon مستشار أسري: الصمت بين الزوجين أشبه بنار تحت الرماد Icon وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين Icon وزارة الصناعة تحدد أنواع المعادن الخاضعة لتنظيم خاص Icon وظائف إدارية بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية Icon توقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال لدعم المنظومة العقارية Icon الموارد البشرية توضح مدة الإجازة المدفوعة في حالة الوفاة Icon النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للفصل الدراسي الثالث 2023م بمدينة الرياض

الغذاء والدواء تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

2023-01-23 الساعة 11:32
الغذاء والدواء تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) الفصل الدراسي الثالث 2023م بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

برنامج التدريب التعاوني:

– تولي الهيئة العامة للغذاء والدواء اهتماماً مستمراً لرفع مستوى المعرفة والمهارة للمتميزين من الطلاب والطالبات وتمكينهم من الموائمة بين الحصيلة العلمية، والمهارات المهنية لتهيئتهم لسوق العمل، وذلك بإعطائهم الفرصة للالتحاق في برنامج التدريب التعاوني.

قد يهمّك أيضاً
Img

رونالدو يعلق بشأن أول مشاركة بالدوري السعودي

Img

تناول وجبة واحدة في اليوم يسبب الوفاة

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي/سعودية الجنسية.
2- التفرغ الكامل للتدريب.
3- يجب على المتقدم إتمام فترة التدريب كاملة.

الوثائق المطلوبة:

1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
2- السيرة الذاتية.
3- خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج مع توضيح تاريخ بداية ونهاية التدريب.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/1هـ – الموافق 2023/01/23م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
آخر الاخبار

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

آخر الاخبار
توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد
السعودية اليوم

توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

السعودية اليوم
الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة
ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...
مشاهير

ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...

مشاهير
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...
السعودية اليوم

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...

السعودية اليوم
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
السعودية اليوم

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

السعودية اليوم