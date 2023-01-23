الغذاء والدواء تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) الفصل الدراسي الثالث 2023م بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– تولي الهيئة العامة للغذاء والدواء اهتماماً مستمراً لرفع مستوى المعرفة والمهارة للمتميزين من الطلاب والطالبات وتمكينهم من الموائمة بين الحصيلة العلمية، والمهارات المهنية لتهيئتهم لسوق العمل، وذلك بإعطائهم الفرصة للالتحاق في برنامج التدريب التعاوني.
1- أن يكون المتقدم سعودي/سعودية الجنسية.
2- التفرغ الكامل للتدريب.
3- يجب على المتقدم إتمام فترة التدريب كاملة.
1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
2- السيرة الذاتية.
3- خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج مع توضيح تاريخ بداية ونهاية التدريب.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/1هـ – الموافق 2023/01/23م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا