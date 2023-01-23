الغذاء والدواء تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) الفصل الدراسي الثالث 2023م بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

برنامج التدريب التعاوني:

– تولي الهيئة العامة للغذاء والدواء اهتماماً مستمراً لرفع مستوى المعرفة والمهارة للمتميزين من الطلاب والطالبات وتمكينهم من الموائمة بين الحصيلة العلمية، والمهارات المهنية لتهيئتهم لسوق العمل، وذلك بإعطائهم الفرصة للالتحاق في برنامج التدريب التعاوني.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي/سعودية الجنسية.

2- التفرغ الكامل للتدريب.

3- يجب على المتقدم إتمام فترة التدريب كاملة.

الوثائق المطلوبة:

1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

2- السيرة الذاتية.

3- خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج مع توضيح تاريخ بداية ونهاية التدريب.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/1هـ – الموافق 2023/01/23م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا