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بدأت آثارها في الاستقطاب وزيادة الإنتاجية

الفالح: الرؤية أعطت مدن المملكة جودة الحياة ورفعت إنتاجية الفرد

2023-01-24 الساعة 12:37
الفالح: الرؤية أعطت مدن المملكة جودة الحياة ورفعت إنتاجية الفرد
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، إن رؤية 2030 أعطت مدن المملكة جودة الحياة ورفعت من إنتاجية الفرد، فهناك مصانع وجامعات لتنويع المعارف والإبداع، فضلًا عن مساهمات المراكز المالية.

ثمار الرؤية

وأوضح الفالح، في جلسة حوارية بعنوان “دور الاستثمار في تنمية المدن السعودية” في انطلاق أولى جلسات منتدى الاستثمار البلدي “فرص”، أن نتائج الرؤية التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدأت تظهر ثمارها على جاذبية المملكة في الاستقطاب وزيادة إنتاجية المواطنين.

وقود المملكة

كما أكد الفالح، أن الاستثمار هو الوقود الذي سيحوّل مدن المملكة من سكنية إلى محرّكات اقتصادية تضاهي أفضل المدن العالمية.

وأضاف الفالح، أن المملكة انتقلت في العقود الماضية من دولة يغلب عليها الطابع الريفي والقروي للزراعة والرعي إلى دولة تضاهي أفضل دول العالم من ناحية المدن الكبرى.

وتابع، أن النسبة العظمى من اقتصاد المملكة مازالت تأتي من البترول والتعدين والمدن الصناعية في الجبيل وينبع، لكن إنتاجية المدن مازالت خلف الركب مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، والمدن اليوم هي بوتقة لصناعة الاقتصاد الجديد المبني على إنتاجية الفرد.

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