الفالح: تقييم المستثمرين للتعدين سيكون الأعلى في السعودية

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قال وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن المملكة جمعت كافة الحلول الاقتصادية في مكان واحد، في إشارة لمؤتمر التعدين الدولي.
فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: المملكة جمعت كافة الحلول الاقتصادية في مكان واحد#التعدين_الدولي_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/yvpW6f5MqYقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2023
وأوضح الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي، أن هناك حلول للطاقة والموقع والتمويل والتشريعات، حيث تطبق أفضل قوانين التعدين، لافتًا إلى قانون الاستثمار الذي سيصدر في عام 2023، بالإضافة إلى التشريعات البيئية في تطور مستمر للصناعة فضلا عن الحوكمة البيئية والاجتماعية .
وأضاف الفالح أن تقييم المستثمرين سيكون الأعلى في المملكة بالنظر إلى الانبعاثات الكربونية المنخفضة وزيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة والذي سيكون عاملًا هامًا في تصنيع العديد من المعادن.