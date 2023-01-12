الفتح يتجاوز الاتفاق بثنائية

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي بتحقيق النموذجي لفوز هام بهدفين دون رد.

تقدم الفتح ضد الاتفاق

وانطلقت مواجهة الفتح ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، ونجح النموذجي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق عن طريق ماجد كنبة.

وواصل الفريقان المحاولات بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وطالب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 25، ولكن الحكم قرر عدم احتسابها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب فارس الدهناء، سنوسي هوساوي عند الدقيقة 38، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، لتستمر محاولات هز الشباك، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح ضد الاتفاق بهدف نظيف.

سعدان يسجل الهدف الثاني

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل النموذجي سيطرته على اللعب وسط دفاعي قوي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، قبل أن يسجل الهدف الثاني عن طريق مروان سعدان عند الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف آخر، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الاتفاق بثنائية نظيفة.

ورفع النموذجي رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.