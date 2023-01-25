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لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي

الفتح يضم كريستيان تيلو حتى 2024

2023-01-25 الساعة 4:43
الفتح يضم كريستيان تيلو حتى 2024
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الفتح، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الإسباني كريستيان تيلو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كريستيان تيلو ينضم للفتح

وأوضح حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة النادي برئاسة سعد العفالق نشرت صورًا للاعب الإسباني كريستيان تيلو أثناء توقيع العقود حتى عام 2024.

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كريستيان تيلو
كريستيان بعد توقيع العقود – المصدر @FatehClub

ويلعب كريستيان تيلو، في مركز الجناح الأيسر، ومثل العديد من الأندية الكبرى، ومنها؛ برشلونة الذي انتقل إليه من إسبانيول، كما لعب في صفوف بورتو البرتغالي، فيورنتينا الإيطالي وريال بيتيس الإسباني.

ويملك كريستيان تيلو صاحب الـ31 عامًا، مسيرة مميزة مع الفرق التي لعب في صفوفها، حيث خاض 420 مباراة، ونجح في تسجيل 70 هدفًا، كما قدم 61 تمريرة حاسمة.

كريستيان تيلو
كريستيان أثناء توقيع العقود – المصدر @FatehClub

الفتح في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

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