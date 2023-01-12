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ضمن منافسات الجولة الـ13

الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الاتفاق

2023-01-12 الساعة 4:42
الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

تقدم الفتح ضد الاتفاق

وبدأت مباراة الفتح ضد الاتفاق المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، ونجح النموذجي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق عن طريق ماجد كنبة.

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الفتح
لاعبو النموذجي – المصدر spl

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وطالب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 25، ولكن الحكم قرر عدم احتسابها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

الفتح ضد الاتفاق
جانب من المباراة – المصدر spl

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب فارس الدهناء، سنوسي هوساوي عند الدقيقة 38، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، لتستمر محاولات هز الشباك، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح ضد الاتفاق بهدف نظيف.

الفتح والاتفاق
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

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