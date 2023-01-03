القبض على لصين اتصلا بالشرطة لنقل ممتلكات مسروقة

ألقت شرطة الطوارئ، القبض على شخصين في فلوريدا بعد أن اتصل أحدهما بالشرطة للمساعدة في نقل أغراضهما من منزل كانا يسطوان عليه.

تفاصيل الوقعة

ووفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بولك، تحرك أفراد الشرطة إلى المنزل، السبت، بعد مكالمة لشرطة الطوارئ لم يتحدث فيها أحد.

وفي المنزل، توصل أفراد الشرطة إلى أنه لا أحد يعيش في المنزل لكنهم عثروا على متهم وصديقته، بعد أن دخلا من باب كان قفله مفتوحًا.

وبحث الشرطيون عن المتهم الذكر بعد التعرف عليه في مقطع مصور من كاميرا مراقبة أمنية أثناء سرقته لمتجر في بوانسيانا بفلوريدا، حيث سرقت عدة أغراض في وقت سابق من اليوم.

نقل الأغراض

وأفادت المتهمة للشرطة أنها كانت قد اتصلت بشرطة الطوارئ لمساعدتهما في نقل الأغراض من المنزل الذي حاولا سرقته. وأراد المتهمان أيضا توصيلة للمطار، حيث كانا سيقضيان عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك، حسب بيان مكتب رئيس الشرطة.

وأردف بيان المكتب المنشور على فيسبوك “ساعدهما رجال الشرطة فعلاً في نقل الأغراض وقدما لهما توصيلة لكن ليس إلى المطار وإنما إلى سجن بولك بوكي. ومرحب بهما للبقاء هناك طوال نهاية الأسبوع. إن بولك بوكي أفضل بكثير من نيويورك على أي حال”.

وجهت تهمتا السطو والسرقة للمتهم في سرقة المتجر وتهمة السطو في سرقة المنزل. ووجهت للمتهمة تهمة السطو على مقر سكني.