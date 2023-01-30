القمر يقترن بالمريخ الليلة

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن إمكانية رصد اقتران القمر الأحدب المتزايد بعمر 10 أيام بكوكب المريخ، بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الاثنين، إضافة لظهور عنقود نجوم الثريا ونجم الدبران، حيث ستظل مرئية إلى ما بعد منتصف الليل.
وقالت فلكية جدة في بيان صادر عنها إن القمر والمريخ سيفصل بينهما أقل من درجة، وبذلك يمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب وكذلك من خلال المناظير.
ولفتت إلى أن الكوكب الأحمر وصل إلى حالة التقابل مطلع ديسمبر الماضي عندما كان المريخ يواجه الشمس في السماء، وكانت المسافة بين الأرض والمريخ الأقل في وقتها خلال سنتين وكان المريخ في قمة لمعانه، موضحة “لكن الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت ولكن لا يزال لامعًا”.
وأشارت إلى أن الثريا لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار حيث تبدو مثل نجوم الدب الأصغر إلا أنها ضبابية المظهر.
وأكدت “بالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل أما بالنسبة لنجم الدبران فيمكن رؤيته بالعين المجردة”.