القنوات الناقلة لـ مباراة النصر والاتحاد

تنطلق غدًا مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في النسخة التاسعة من البطولة منذ بدايتها في عام 2013.

مباراة النصر والاتحاد

وتنطلق مباراة النصر والاتحاد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث تُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , SSC1 SD , SHAHID VIP.

وسبق لـ الفريقين أن تقابلا في 28 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز النصر 11 مرة، بينما فاز الاتحاد في 8 مباريات وتعادلا في 9 لقاءات.

بينما يلتقيان غدًا وللمرة الأولى في بطولة كأس السوبر السعودي.

النسخ السابقة من كأس السوبر السعودي

وأُقيمت 8 نسخ من بطولة السوبر، حيث كانت البداية في عام 2013 بفوز الفتح على الاتحاد.

وفي نسخة عام 2014، فاز الشباب باللقب على حساب جاره النصر، وفي عام 2015 فاز الهلال باللقب على حساب النصر.

وفي عام 2016 فاز الأهلي باللقب على حساب الهلال، بينما في عام 2018 فاز الهلال على الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف.

أما في عام 2019، فاز النصر على التعاون وحقق اللقب، وفي نسخة عام 2020، فاز النصر أيضًا باللقب على حساب الهلال.

وفي عام 2021 فاز الهلال على الفيصلي وحقق اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

وسيقام نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الأحد المقبل حيث ينطلق في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.