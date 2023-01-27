القنوات الناقلة لـ مباراة مان سيتي ضد آرسنال

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الجمعة، مباراة مان سيتي ضد آرسنال، في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مان سيتي ضد آرسنال

وتنطلق المباراة في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، حيث تُنقل المباراة على قنوات Bein SPORTS 1 HD PREMIUM , DIEMA SPORT 2 HD , SUPER SPORT HD 2 ALB , ELEVEN SPORTS 1 HD , ZIGGO SPORT SELECT HD.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى دور الـ32 بعد فوزه على فريق تشيلسي برباعية دون رد في دور الـ64، بينما تأهل آرسنال على حساب فريق أكسفورد يونايتد.

وقبل مباراة مان سيتي ضد آرسنال اليوم، يتواجد نادي آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، أما نادي مانشستر سيتي فيحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وتُستكمل مباريات دور الـ32 من كأس إنجلترا غدًا السبت بإقامة مباريات “وال سال ضد ليستر سيتي، أكرينجتون ستانلي ضد ليدز يونايتد، بلاكبيرن روفرز ضد برمنجهام سيتي، فولهام ضد سندرلاند، ساوثهامبتون ضد بلاكبول، إيسويتش تاون ضد بيرنلي، بريستول سيتي ضد ويست بروميتش آلبيون، لوتن تاون ضد جريمسبي تاون”.

بينما يواجه شيفيلد وينزداي ضد فليتوود، بريستون ضد توتنهام هوتسبير، مانشستر يونايتد ضد ريدينج.

وفي يوم الأحد 29 يناير يلعب ليفربول ضد برايتون، ستوك سيتي ضد ستيفيناج، ريكسهام ضد شيفيلد يونايتد، بينما في يوم الاثنين يلعب ديربي كاونتي ضد ويست هام يونايتد.