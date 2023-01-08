الكلية التقنية للبنين بالرياض تعلن موعد اللقاء التوظيفي

أعلنت (الكلية التقنية للبنين بالرياض) مُمثلة في مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن تنظيم لقاء التوظيف بالتعاون مع (مجموعة العايد للصناعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.