الكلية التقنية للبنين بالرياض تعلن موعد اللقاء التوظيفي حساب المواطن: 4 قنوات رسمية لتقديم الخدمات للمستفيدين خبير: إيران متورطة في تصدير الشبو لدول العالم حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الشباب والاتحاد موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد الأرصاد: الضباب يحد الرؤية على 4 مناطق حتى الغد موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة
أعلنت (الكلية التقنية للبنين بالرياض) مُمثلة في مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن تنظيم لقاء التوظيف بالتعاون مع (مجموعة العايد للصناعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
1- لحملة الدبلوم:
2- لحملة البكالوريوس.
– إحضار السيرة الذاتية وصورة الشهادة وصورة بطاقة الأحوال وصورة من عضوية المهندسين إن وجدت.
موعد الملتقى:-
– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/17هـ الموافق بالميلادي 2023/01/10م.
– من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 ظهراً.
– مبنى (1) – المسرح.
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