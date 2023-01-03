الكويت تطلق قمرها الصناعي الأول من قاعدة أمريكية

أطلقت السلطات الكويتية، قمرها الصناعي الأول إلى الفضاء من قاعدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

التفاصيل

وتم إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول كويت سات 1 إلى الفضاء من قاعدة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب الوكالة، فإنه تم التأكد من جاهزية محطة استقبال المعلومات والصور الأرضية بجامعة الكويت لالتقاط إشارات كويت سات 1 بعد وصوله إلى مداره حول الأرض”، وهذا القمر الصناعي يحمل شعار الكويت إلى الفضاء وهو مشروع جامعة الكويت والممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واستمر العمل فيه 3 سنوات بفريقي كويتي شاب.

كويت سات 1

ومن المنتظر أن يرسل القمر “كويت سات 1 “، بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من إطلاقه أول إشارة للمحطة الأرضية قبل القيام بدوره ومهمته المطلوبة.

وكشف مدير العمليات بمشروع القمر الصناعي أحمد الكندري، في تصريح سابق للوكالة: عندما يصل الصاروخ إلى المدار المحدد للقمر سينفصل عنه ليفتح أجنحة مزودة بخلايا شمسية تمد بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وقيامه بكل مهماته.

وتابع بأن القمر سيدور حول الأرض وبه كاميرا عالية الدقة ترسل صورًا ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب التخصص، موضحًا أن تكلفة المشروع بلغت 316 ألف دينار (أكثر من مليون دولار)، وعمل به 67 عضوًا من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية (67% إناث و33% ذكور) بعدد ساعات عمل متواصلة تجاوزت الألف.

وهذه ثاني مهمة إلى الفضاء تعلن عنها دولة خليجية خلال أقل من شهر، ففي 11 ديسمبر الماضي، أعلنت الإمارات عن إطلاق المستكشف “راشد” إلى سطح القمر في مهمة تستغرق خمسة أشهر لدراسة خصائص التربة على سطح القمر وصخور وجيولوجيا القمر وحركة الغبار والبلازما والغلاف الكهروضوئي.

وتم إطلاق المستكشف الإماراتي بالتعاون مع شركتي “سبيس إكس” و”آي سبيس” من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية بالولايات المتحدة.