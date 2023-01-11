موعد بداية مبكية الحصني وأبرز علاماتها الكويت : رصد متحور XBB.1.5 أوميكرون توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم منافسة خاصة بين مودريتش وغويامون في مباراة اليوم وزير الاستثمار: المملكة صمام الأمان للعالم في مجال الطاقة حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية حساب المواطن يوضح حل مشكلة غير مؤهل روسيا تسيطر على بلدتين أوكرانيتين في يوم واحد
أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن رصد متحور (XBB.1.5) الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، من فيروس كورونا مؤكدة أن ظهور تلك التحورات يُعد أمرًا متوقعًا ولا يدعو إلى القلق.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه في إطار متابعة الوضع الوبائي، وجهود وزارة الصحة والفريق الاستشاري المعني بتطورات فيروس كورونا، أظهرت الفحوصات الجينية في الوزارة رصد متحور (1.5.XBB) مشيرة إلى أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقرارًا.
وجددت الوزارة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، لاسيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقًا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي، مؤكدين على أن ظهور تلك مثل التحورات يُعد أمرًا متوقعًا ولا يدعو إلى القلق.
وشددت الوزارة على أهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.