الكويت : رصد متحور XBB.1.5 أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن رصد متحور (XBB.1.5) الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، من فيروس كورونا مؤكدة أن ظهور تلك التحورات يُعد أمرًا متوقعًا ولا يدعو إلى القلق.

متحور XBB

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه في إطار متابعة الوضع الوبائي، وجهود وزارة الصحة والفريق الاستشاري المعني بتطورات فيروس كورونا، أظهرت الفحوصات الجينية في الوزارة رصد متحور (1.5.XBB) مشيرة إلى أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقرارًا.

إرشادات الوقاية

وجددت الوزارة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، لاسيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقًا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي، مؤكدين على أن ظهور تلك مثل التحورات يُعد أمرًا متوقعًا ولا يدعو إلى القلق.

وشددت الوزارة على أهمية تغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة المغلقة وداخل المؤسسات الصحية العلاجية، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض، مع ضرورة المواظبة واستكمال الجرعات المقررة من لقاح كورونا، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.