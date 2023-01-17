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الراقي يُعاني على المستوى الهجومي

الكويكبي ونجم سيراميكا كليوباترا يحلان أزمة الأهلي

2023-01-17 الساعة 4:26
الكويكبي ونجم سيراميكا كليوباترا يحلان أزمة الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يبحث الفريق الكروي الأول بـ الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات هجومية بعد الاتجاه لفسخ عقد المهاجم التونسي يوسف العبدلي.

وكان الراقي ضم أمس اللاعب الجامبي مودو بارو ليشغل مركز الجناح قادمًا من نادي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي كأول صفقة للفريق في فترة انتقالات يناير.

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صفقتان جديدتان على رادار الأهلي

وبحسب التقارير فإن الراقي لن يكتفي بهذه الصفقة، وسيبحث ضم كل من محمد الكويكبي مهاجم نادي الاتفاق والنيجيري جون إيبوكا مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا المصري.

الإعلامي خضير البراق المختص بأخبار دوري يلو أفاد عبر حسابه في “تويتر” أن صفقة الأهلي والكويكبي قاربت على الانتهاء من كافة تفاصيلها، بعد موافقة الاتفاق على رحيل اللاعب.

محمد الكويكبي نجم الاتفاق

جون إيبوكا
جون إيبوكا

الراقي يُنهي معاناته 

الراقي كذلك يطمح لإنهاء مفاوضاته مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لحسم صفقة إيبوكا صاحب الـ26 عامًا، حيث سيتنافس أهلى موسيماني مع نادي الزمالك المصري الراغب أيضًا في التعاقد مع إيبوكا.

وكان الراقي عانى هجوميًا منذ بداية موسم 2022/2023 بسبب تراجع مستوى هيثم عسيري بجانب رحيل السوري عمر السومة، وعدم الاقتناع بالقدرات الفنية للاعب يوسف العبدلي، مما جعل موسيماني يُطالب إدارة الأهلي بفسخ التعاقد معه.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الحزم غدًا الأربعاء في الجولة الـ17 من بطولة دوري يلو.

يوسف العبدلي
العبدلي

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