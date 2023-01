اللقطات الأولى لتحطم طائرة واشتعالها في نيبال

أعلن المتحدث باسم خطوط “يتي إيرلاينز” الجوية أن طائرة على متنها 72 شخصًا تحطمت في نيبال اليوم الأحد.

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE

— BNO News (@BNONews) January 15, 2023