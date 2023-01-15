اللقطات الأولى لتحطم طائرة واشتعالها في نيبال

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أعلن المتحدث باسم خطوط “يتي إيرلاينز” الجوية أن طائرة على متنها 72 شخصًا تحطمت في نيبال اليوم الأحد.
BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sEقد يهمّك أيضاً
— BNO News (@BNONews) January 15, 2023
وقال سودارشان بارتولا المتحدث باسم شركة الطيران لوكالة فرانس برس، إنه كان على متنها 68 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، وأضاف: عمليات الإنقاذ جارية، ولا نعرف الآن ما إذا كان هناك ناجون.
وأفاد مسؤول بالمطار بأن طائرة تقل 72 شخصًا تحطمت في غرب بوخارا في نيبال اليوم الأحد.
وذكر التلفزيون الرسمي في نيبال أنه تم انتشال بعض الجثث من موقع تحطم الطائرة في غرب الدولة الصغيرة الواقعة في جبال الهيمالايا.