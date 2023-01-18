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أكد أن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية

المجلس الصحي السعودي : شرب الماء أثناء الأكل لا يزيد الـوزن

2023-01-18 الساعة 2:37
المجلس الصحي السعودي : شرب الماء أثناء الأكل لا يزيد الـوزن
المواطن - فريق التحرير

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نفى المجلس الصحي السعودي، اليوم الأربعاء، ادعاءات أن شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن.

زيادة الوزن

وقال المجلس في إنفوجراف صادر عنه إنه من المفاهيم الخاطئة عن الجهاز الهضمي، أن شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن.

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وأوضح أن زيادة الوزن تكون بسبب زيادة استهلاك السعرات الحرارية وقلة حرقها، مؤكدًا أن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية.

وأشار إلى أن استبدال المشروبات الغازية والعصائر بالماء يساعد في تناول كمية طعام أقل مما يساعد على إنقاص الوزن.

تقليل الشراهة

وكان الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أكد في وقت سابق، أن شرب الماء أثناء الطعام غير مضر، مشيرًا إلى أنه يساعد في عملية الهضم ويقلل من الشراهة.

وأوضح الخضيري عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن شرب الماء مع الأكل لا يضر، ولا يوجد أي دراسة تثبت الضرر بل على العكس؛ الدراسات الموثوقة علميًا أكدت أن شرب الماء أثناء الأكل (وقبله وبعده) يساعد على الهضم.

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