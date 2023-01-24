المرور : طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 أشخاص لهم علاقة بحزب الله وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة سيركو التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية اليوم الدراسي المملكة تُدين وتستنكر بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق المصحف الأمم المتحدة: طالبان منعت مليون فتاة من الالتحاق بالمدارس وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى النهدي أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الأربعاء، وذلك عبر منصة أبشر، التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد يبدأ غدًا الأربعاء ويستمر حتى الخميس 4 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023.
وأوضحت الإدارة طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي.
– اختيار المرور.
– وعقب ذلك، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.