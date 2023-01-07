المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

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أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، والتي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد يبدأ غدًا الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023.
وأوضحت الإدارة طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي.
– اختيار المرور.
– وعقب ذلك، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.