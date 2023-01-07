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المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

2023-01-07 الساعة 6:17
المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة ‎أبشر، والتي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

موعد المزاد

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد يبدأ غدًا الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023.

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طريقة التقديم

وأوضحت الإدارة طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي.

– اختيار المرور.

– وعقب ذلك، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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