المريسل يكشف خليفة رامون دياز المتوقع في الهلال

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن خليفة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في نادي الهلال.
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نادي سعودي يفاوض المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو
و من المتوقع ان يتم التوقيع معه خلال الساعات القليل القادمة
ملاحظة / الصورتين (الشفرتين) في التغريدتين السابقتين تخصه لأن فيه من جاب الصور 😁
. pic.twitter.com/rAb7vEFyHP
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 17, 2023
وكان اسم دياز ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن صفوف أزرق الرياض، بسبب تراجع نتائج الفريق العاصمي في دوري روشن السعودي، وقبل خوض منافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل في المغرب.
ونشر المريسل اليوم عبر حسابه في “تويتر” ناد سعودي يفاوض المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ومن المتوقع أن يتم التوقيع معه خلال الساعات القليلة القادمة، ملاحظة الصورتين ” الشفرتين” في التغريدتين السابقتين لأن فيه من جاب الصور”.
وتوقع متابعو المريسل أنه يقصد الهلال كونه نشر الخلفيات الزرقاء التي تُوجد وراء بوتشيتينو في المؤتمرات الصحفية السابقة التي عقدها كمدرب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
ورحل بوتشيتينو عن تدريب باريس سان جيرمان مع بداية الموسم الحالي وتم تعيين المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه بدلًا منه.
وكان رامون دياز تولى تدريب الهلال في فبراير الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
وسيواجه أزرق الرياض، نادي الوداد البيضاوي المغربي في مباريات الدور الثاني بمونديال الأندية يوم السبت 4 فبراير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
وفي حال فاز أزرق الرياض على نادي الوداد، سيواجه نادي فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء 7 فبراير في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، في دور نصف النهائي.
ويُشارك في كأس العالم للأندية نسخة 2022 كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.