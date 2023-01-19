Icon

نافاس يُربك حسابات نادي النصر Icon إنجاز 20% من البنية التحتية لمشروع نيوم Icon بلاغ يقود لضبط قائد حافلة مخالف Icon وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية Icon التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد فريق النصر والهلال Icon المسند: رمضان المقبل يقع في الموسم المطري Icon رجل يهدد بطعن المتسوقين داخل متجر في أمريكا بالسكين Icon وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مسجدي المقبل والعجلان بالقصيم بعد تطويرهما Icon حديث بن نافل والخليفي ينعش آمال الهلاليين بشأن ضم ميسي Icon إحباط تهريب 18.2 طنًا من القات وأكثر من 1.5 طن حشيش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الاعتدال سيكون سيد الموقف

المسند: رمضان المقبل يقع في الموسم المطري

2023-01-19 الساعة 3:41
المسند: رمضان المقبل يقع في الموسم المطري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، عن حقيقة أن شهر رمضان القادم سيكون ماطرًا، وفقًا لما نقلته عنه بعض الحسابات على موقع “تويتر”.

وقال المسند عبر حسابه بموقع “تويتر” “بعض الحسابات في تويتر، ينقلون عني أني قلت إن رمضان القادم سيكون ماطرًا،
وهذا ليس من عادتي أن أتحدث عن أكثر من 5 أيام فيما يتعلق بتوقعات المطر”.

وأضاف “الصحيح أنني قلت إن رمضان هذا العام يقع في حيز الموسم المطري، والذي يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو”.

أجواء معتدلة

ونشر المسند تصريحاته خلال برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، حيث قال إنه يتبقي على انتهاء الأجواء الشتوية وبدء الأجواء الربيعية 25 يومًا مع نهاية موسم الشبط.

وأوضح أن شهر رمضان هذا العام سيكون في أجواء معتدلة إلى حد ما، حيث يقع رمضان في الموسم المطري.

وأضاف أن فترة الصيام لن تكون هي الأقصر كما في شهري ديسمبر ويناير ولا الأطول كما في شهري يونيو أو يوليو، مؤكدًا أن الاعتدال سيكون هو سيد الموقف سواء على مستوى فترة الصيام أو الأجواء.

ولفت إلى أن أجواء شهر رمضان ستكون ربيعية، كما يتوقع أن تهطل أمطار نظرًا للموسم المطري الذي ينتهي بنهاية شهر شوال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم