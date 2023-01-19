المسند: رمضان المقبل يقع في الموسم المطري

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، عن حقيقة أن شهر رمضان القادم سيكون ماطرًا، وفقًا لما نقلته عنه بعض الحسابات على موقع “تويتر”.

وقال المسند عبر حسابه بموقع “تويتر” “بعض الحسابات في تويتر، ينقلون عني أني قلت إن رمضان القادم سيكون ماطرًا،

وهذا ليس من عادتي أن أتحدث عن أكثر من 5 أيام فيما يتعلق بتوقعات المطر”.

وأضاف “الصحيح أنني قلت إن رمضان هذا العام يقع في حيز الموسم المطري، والذي يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو”.

أجواء معتدلة

ونشر المسند تصريحاته خلال برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، حيث قال إنه يتبقي على انتهاء الأجواء الشتوية وبدء الأجواء الربيعية 25 يومًا مع نهاية موسم الشبط.

وأوضح أن شهر رمضان هذا العام سيكون في أجواء معتدلة إلى حد ما، حيث يقع رمضان في الموسم المطري.

وأضاف أن فترة الصيام لن تكون هي الأقصر كما في شهري ديسمبر ويناير ولا الأطول كما في شهري يونيو أو يوليو، مؤكدًا أن الاعتدال سيكون هو سيد الموقف سواء على مستوى فترة الصيام أو الأجواء.

ولفت إلى أن أجواء شهر رمضان ستكون ربيعية، كما يتوقع أن تهطل أمطار نظرًا للموسم المطري الذي ينتهي بنهاية شهر شوال.