المسند يكشف سر اختلاف التوقيت في شرق وغرب السعودية

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كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أ. د. عبدالله المسند، سبب اختلاف التوقيت بين الشرق والغرب في المملكة.
وقال المسند في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن المملكة واسعة في طولها، وشاسعة في عرضها لذا ينبغي مراعاة فارق التوقيت بين الشرق والغرب في الاتصال أو المواعيد.
وضرب خبير المناخ مثالًا على ذلك بالفارق الزمني بين الساحل الشرقي الدمام والغربي الوجه والذي يصل لـ 55 دقيقة.
وأضاف: أي أن الدمام تسبق الوجه بـ 55 د في الشروق والغروب وأوقات الصلوات طول العام لوقعهما على دائرة عرض واحدة.
واستطرد: وقت الصلاة يدخل في الساحل الشرقي وينصرف المصلون من الصلاة قبل أن يدخل الوقت في الساحل الغربي.