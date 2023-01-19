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المملكة واسعة في طولها وشاسعة في عرضها

المسند يكشف سر اختلاف التوقيت في شرق وغرب السعودية

2023-01-19 الساعة 11:55
المسند يكشف سر اختلاف التوقيت في شرق وغرب السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أ. د. عبدالله المسند، سبب اختلاف التوقيت بين الشرق والغرب في المملكة.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن المملكة واسعة في طولها، وشاسعة في عرضها لذا ينبغي مراعاة فارق التوقيت بين الشرق والغرب في الاتصال أو المواعيد.

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يصل لـ 55 دقيقة

وضرب خبير المناخ مثالًا على ذلك بالفارق الزمني بين الساحل الشرقي الدمام والغربي الوجه والذي يصل لـ 55 دقيقة.

وأضاف: أي أن الدمام تسبق الوجه بـ 55 د في الشروق والغروب وأوقات الصلوات طول العام لوقعهما على دائرة عرض واحدة.

واستطرد: وقت الصلاة يدخل في الساحل الشرقي وينصرف المصلون من الصلاة قبل أن يدخل الوقت في الساحل الغربي.

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