الملحن جون ويليامز يصنع التاريخ في الأوسكار كأكبر مرشح لقطة خيالية لكوكب زحل لو كان بعده عن الأرض كبعد القمر فوائد أوميجا 3 في علاج أمراض العين قدرات لن تصدقها عن أحدث روبوت حواري تكشفها خلود المانع أدوية سعال تهدد حياة الأطفال ناسا تختبر محرِّك مركبة فضائية يعمل بالطاقة النووية مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة في الأقصر استمرار الدراسة عن بعد اليوم في جميع مدارس حائل أضرار الشيكولاتة والبسكويت على الصحة رباعية تُهدي الفوز لـ لاتسيو ضد ميلان
حصل الملحن الأمريكي جون ويليامز على ترشيح لجائزة الأوسكار عن موسيقى فيلم “ذا فابلمانز” للمخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج، وبذلك يكون قد صنع التاريخ مرة أخرى.
وأفادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، أنه في سن التسعين، أصبح ويليامز الآن أكبر شخص يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار التنافسية، وهو رقم قياسي كان قد احتفظ به في السابق ثلاثة أشخاص تم ترشيحهم بعمر 89 عامًا وهم: مصممة الأزياء آن روث، والسيناريست جيمس إيفوري والمخرجة أجنيس فاردا.
وإذا فاز ويليامز، فسيصبح بذلك الفائز الأكبر سنًّا في جميع فئات جائزة الأوسكار.
ويحمل إيفوري، الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل سيناريو معدل عن فيلم نادني باسمك في عام 2018، حاليًّا الرقم القياسي بحصوله عليها عند سن 89؛ وسيبلغ ويليامز 91 عامًا بحلول 12 مارس المقبل، وهو موعد حفل هذا العام.
وحطم ويليامز، الذي حصل على ترشيحه 53 لجائزة الأوسكار اليوم الثلاثاء، رقمه الشخصي باعتباره الشخص الحي الذي حصل على أكبر عدد من ترشيحات الأوسكار.
وهو أيضًا ثاني أكثر الأشخاص ترشيحًا في تاريخ الأوسكار- بعد والت ديزني، 59 ترشيحًا- والشخص الوحيد على الإطلاق الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار في سبعة عقود مختلفة.