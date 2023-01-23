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في وفاة وزير الشؤون الخارجية

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجابون

2023-01-23 الساعة 7:45
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجابون
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية في وفاة وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجابونية ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة السيد ميكائيل موسى أدامو وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجابونية ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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تعزية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية في وفاة وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجابونية ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة السيد ميكائيل موسى أدامو وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجابونية ـ رحمه الله ـ، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.

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