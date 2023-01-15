الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.