Icon

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر Icon أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب Icon وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc Icon الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة Icon نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل Icon تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية Icon برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت

2023-01-15 الساعة 3:13
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً
Img

داعش يتبنى تفجير أفغانستان الانتحاري

Img

بينهم امرأة.. 4 مخالفين للآداب العامة في قبضة الأمن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية