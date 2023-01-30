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رفضت استهداف دور العبادة وترويع الآمنين

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد في باكستان

2023-01-30 الساعة 6:31
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد في باكستان
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

رفض الاستهداف

وشددت الوزارة على موقف المملكة الثابت والرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

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وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومةً وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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