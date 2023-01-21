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أكدت على أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش

المملكة تدين وتستنكر بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف

2023-01-21 الساعة 7:30
المملكة تدين وتستنكر بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.
وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

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