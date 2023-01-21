المملكة تدين وتستنكر بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف أبطال المملكة في دافوس.. كاريزما وحضور لافت وصورة مشرفة فرقة Imagine Dragons تشعل أجواء موسم الرياض غدًا رونالدو يزين تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتفاق مارسيلو قد يزامل رونالدو في النصر اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في فرنسا الأمن العام يطيح بلصوص المركبات والمواشي ومروجي المخدرات القبض على شاب سعودي بعد سرقة حافلة مدرسية في أمريكا طرح مزاد اللوحات الإلكتروني لمدة يومين الشاعر معدي الكذوب في ذمة الله
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.
وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.