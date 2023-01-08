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ضمن منافسات كأس الخليج

المنتخب السعودي يبحث عن الفوز الـ3 ضد العراق

2023-01-08 الساعة 4:18
المنتخب السعودي يبحث عن الفوز الـ3 ضد العراق
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المنتخب السعودي بقيادة سعد الشهري لمواصلة انطلاقته القوية في بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، وتجاوز عقبة العراق.

الأخضر يُلاقي العراق غدًا

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد العراق، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في “خليجي 25”.

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منتخب السعودية في خليجي 25
لاعبو الأخضر – المصدر @AGCFF

وقبل مباراة الغد، يحتل الأخضر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 25 برصيد 3 نقاط، فيما يقع منتخب العراق الأول لكرة القدم في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

ويأمل الأخضر في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، من أجل تعزيز تواجده في الصدارة، والاقتراب من التأهل، فيما يطمح منتخب العراق للفوز بعد تعادله سلبيًا في مباراة الافتتاح.

منتخب العراق في خليجي 25
لاعبو العراق – المصدر @AGCFF

المنتخب السعودي يسعى للفوز

وتُعد مباراة الغد الثامنة بين المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج، ولم يتعادلا في أي لقاء، حيث نجح منتخب العراق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل انتصارين للأخضر.

وتعود أول مواجهة بينهما إلى “خليجي 4” في قطر عام 1976، ونجحت العراق في الفوز، قبل أن يكسب المنتخب السعودي بهدفين دون رد في نسخة 1979، وكرر فوزه برباعية نظيفة في “خليجي 7”.

ونجح المنتخب السعودي في الفوز بهدفين مقابل هدف في “خليجي 8″، قبل أن تفوز العراق بثنائية دون رد في “خليجي 9″، وانتصر الأخضر بهدف نظيف في “خليجي 18″، قبل أن يفوز أسود الرافدين بنتيجة 2/0 في “خليجي 21”.

السعودية والعراق في خليجي 21
جانب من مباراة سابقة – المصدر spa

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