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في الجولة الثانية بكأس الخليج

المنتخب السعودي يخسر أمام العراق بثنائية

2023-01-09 الساعة 9:21
المنتخب السعودي يخسر أمام العراق بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج “خليجي 25″، بهزيمة الأخضر بهدفين دون رد.

تأخر الأخضر ضد العراق

وانطلقت مواجهة المنتخب السعودي ضد العراق التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز.

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ونجح أسود الرافدين في فض اشتباك التعادل السلبي 30 عن طريق إبراهيم بايش من تسديدة صاروخية، بعد كرة ركنية، لتشتعل المباراة بحثًا عن التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأخضر ضد العراق بهدف نظيف.

السعودية والعراق في خليجي 25
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

محاولات من المنتخب السعودي

وتأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي ضد العراق، بعدما غطت المياه نتيجة الأمطار ملعب البصرة الدولي، ما دفع المنظمون لسحب كميات المياه، التي أثرت على حركة الكرة الطبيعية وقدرة اللاعبين على التحكم فيها.

السعودية ضد العراق في خليجي 25
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وضغط لاعبو الأخضر بقوة، أملًا في تعديل النتيجة، وسط تألق كبير من المدافعين، وانحصر اللعب في وسط الملعب معظم الفترات، قبل أن يحرز أسود الرافدين الهدف الثاني عند الدقيقة 86 برأسية من أسو رستم، لتنتهي المباراة بهزيمة المنتخب السعودي ضد العراق بهدفين دون رد.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 25 بعد مباريات اليوم، كالتالي؛ منتخب عمان الأول لكرة القدم في الصدارة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع العراق، ثم السعودية برصيد 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.

الأخضر في خليجي 25
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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