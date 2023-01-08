الموارد البشرية: الطالب تحت سن الـ25 يسجل كتابع في الضمان المطور

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بأنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 عامًا إلا في حال كان طالبًا.
جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لها على موقع “تويتر”، على تساؤل بخصوص ذلك.
وقالت العناية بالمستفيدين “يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية”.
وأضافت أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: