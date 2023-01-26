النصر يبحث عن اللقب السادس في يناير

يسعى النصر بقيادة مدربه الفرني رودي جارسيا للظهور بشكل مميز في كأس السوبر السعودي، أملًا في التتويج باللقب السادس في تاريخه خلال شهر يناير.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب النصر والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ومن المتوقع أن يدفع المدربان الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية لقاء اليوم، أملًا في خطف بطاقة التأهل، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يسعى لحصد اللقب

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التتويج بـ5 بطولات في شهر يناير، وكانت البداية عام 1986، عندما حصد لقب كأس الملك، بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد على ملعب الملز.

وتمكن العالمي من الفوز بدرع الدوري في عام 1989، وتوج بلقب كأس الخليج على حساب كاظمة الكويتي في عام 1997، قبل أن يعود لمنصات التتويج في شهر يناير عام 2020، بعد فوزه بلقب كأس السوبر السعودي أمام التعاون.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من حصد لقب كأس السوبر السعودي في عام 2021، بعد الفوز على الهلال بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي.