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متحدثًا عن تفاصيل رفضه للعرض

الهلال والنصر سبب رفض عبدالله بن مساعد شراء نادٍ لكرة القدم الأمريكية

2023-01-01 الساعة 11:22
الهلال والنصر سبب رفض عبدالله بن مساعد شراء نادٍ لكرة القدم الأمريكية
المواطن - محمد سمعه

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كشف الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أنه رفض شراء أحد أندية دوري كرة القدم الأمريكية، بسبب عشقه لغريمه، مشبهًا الأمر بأنه هلالي ويستحيل عليه شراء نادي النصر.

وتحدث عبدالله بن مساعد لـ برنامج “Touch down” على قناة SSC قائلًا: “في أمريكا كل يشجع فريقه المميز حسب المنطقة التي درس بها سواء كان في واشنطن أو في سان فرانسيسكو”.

وتابع ابن مساعد: “أنا لست متأثرًا كثيرًا بنتائج المباريات لكنني أتذكر مرة أنني بكيت وقت حرب الخليج بسبب خسارة فريقي المفضل لمباراة مهمة في دوري كرة القدم الأمريكية”.

وأضاف: “في عام 2008 وأثناء الأزمة الاقتصادية في أمريكا، عُرض علي شراء نادي الرامز، لكنني ولأنني مشجع لنادي فورتي ناينرز رفضت الأمر كونك هلالي وعُرض عليك مثلًا شراء نادي النصر، كان رفض شراء نادي الرامز ربما أسوأ قرار في حياتي”.

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