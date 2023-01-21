الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد أبها

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على أبها.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أبها عند الساعة السادسة مساء غد الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

الهلال يتفوق ضد أبها

وسبق أن لعب الهلال ضد أبها 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وخسر مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

ويطمح الزعيم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لتقديم أداء مميز ضد أبها غدًا، وتحقيق الفوز، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تذبذب المستوى خلال الفترة الماضية.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري روشن السعودي، والتقدم في جدول ترتيب البطولة.