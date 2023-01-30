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اليوسف يشكر الملك سلمان وولي العهد بمناسبة تمديد خدمته رئيسًا لديوان المظالم

2023-01-30 الساعة 9:32
اليوسف يشكر الملك سلمان وولي العهد بمناسبة تمديد خدمته رئيسًا لديوان المظالم
المواطن - واس

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رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيسًا لديوان المظالم لأربع سنوات قادمة.

وثمن معاليه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها واستقرارها.

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