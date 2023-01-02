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استفزت متابعيها من الأوروبيين

انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا

2023-01-02 الساعة 7:57
انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا
المواطن- فريق التحرير

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  1. انتقد مستخدمو تويتر رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، بسبب وعودها بمواصلة تقديم المزيد من الدعم لدولة أوكرانيا، بحسب وكالة روسيا اليوم.

وأعرب مستخدمو تويتر عن عدم رضاهم على دعم الاتحاد الأوروبي، للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على حساب الدول الأوروبية.

أشكال دعم أوروبا لأوكرانيا 

وجاء ذلك عقب تغريدة نشرتها، فون دير لاين، عبر تويتر، تقول فيها إنها تعهدت لزيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، بتقديم الدعم اللازم لكييف لأطول فترة ممكنة.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تزويد أوكرانيا بالمولدات، والمصابيح الكهربائية، والملاجئ، والحافلات المدرسية، إضافة للمساعدات المالية التي تقدر بـ 18 مليار يورو.

انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا

وقال أحد المعلقين: هل تدركون أن أوكرانيا خسرت بالفعل؟، وأن الغرب يؤجل نهايته من خلال التضحية بالأوكرانيين أنفسهم؟

وعلق آخر: بعض جيراني يتضورون جوعًا في الشارع، ويتجمدون من البرد، هل تعتقدون أنهم سيحصلون على مولدات كهربائية، إن قدموا أنفسهم كأوكرانيين؟.

وأضاف آخر: فون دير لاين، أنت بارعة في تحويل الاتحاد الأوروبي لقوة داعية للحرب، نفضل لو أنك تسعين للسلام، وتحاولين إنقاذ أرواح الأبرياء، سواء الأوكرانيين، أو الروس، أو حتى سكان المريخ، ولكن افعلي شيئًا.

تطورات الصراع الروسي الأوكراني

ويُذكر أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد دعا اليوم الاثنين، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في كييف، حيث قال في مقابلة صحافية، إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وإن الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق

انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا

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