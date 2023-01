انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا

وأعرب مستخدمو تويتر عن عدم رضاهم على دعم الاتحاد الأوروبي، للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على حساب الدول الأوروبية.

In the 1st call of the new year with President @ZelenskyyUa, I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.

The EU stands by you, for as long as it takes.

We support your heroic struggle.

A fight for freedom and against brutal aggression. pic.twitter.com/sKZKilUpDg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2023