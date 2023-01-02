انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا

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وأعرب مستخدمو تويتر عن عدم رضاهم على دعم الاتحاد الأوروبي، للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على حساب الدول الأوروبية.
In the 1st call of the new year with President @ZelenskyyUa, I conveyed my wholehearted support and best wishes for 2023 to the Ukrainian people.قد يهمّك أيضاً
The EU stands by you, for as long as it takes.
We support your heroic struggle.
A fight for freedom and against brutal aggression. pic.twitter.com/sKZKilUpDg
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 2, 2023
وجاء ذلك عقب تغريدة نشرتها، فون دير لاين، عبر تويتر، تقول فيها إنها تعهدت لزيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، بتقديم الدعم اللازم لكييف لأطول فترة ممكنة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تزويد أوكرانيا بالمولدات، والمصابيح الكهربائية، والملاجئ، والحافلات المدرسية، إضافة للمساعدات المالية التي تقدر بـ 18 مليار يورو.
وقال أحد المعلقين: هل تدركون أن أوكرانيا خسرت بالفعل؟، وأن الغرب يؤجل نهايته من خلال التضحية بالأوكرانيين أنفسهم؟
وعلق آخر: بعض جيراني يتضورون جوعًا في الشارع، ويتجمدون من البرد، هل تعتقدون أنهم سيحصلون على مولدات كهربائية، إن قدموا أنفسهم كأوكرانيين؟.
وأضاف آخر: فون دير لاين، أنت بارعة في تحويل الاتحاد الأوروبي لقوة داعية للحرب، نفضل لو أنك تسعين للسلام، وتحاولين إنقاذ أرواح الأبرياء، سواء الأوكرانيين، أو الروس، أو حتى سكان المريخ، ولكن افعلي شيئًا.
ويُذكر أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد دعا اليوم الاثنين، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في كييف، حيث قال في مقابلة صحافية، إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وإن الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق