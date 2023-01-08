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بسبب احتدام المنافسة

انخفاض أسعار سيارات تسلا

2023-01-08 الساعة 10:42
انخفاض أسعار سيارات تسلا
المواطن - فريق التحرير

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خفضت شركة تسلا أسعار سياراتها الكهربائية من طراز 3 وY في الصين بأكثر من 10٪، بينما أعلنت أيضًا عن أسعار السيارات من طراز S سيدان وسيارات X الرياضية.

مستوى قياسي

وشهدت الأسعار الأولية للطراز Y المصنوع محليًا تخفيضًا إلى 259900 يوان (37875 دولاراً) من 288900 يوان، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

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يعد هذا مستوى قياسيًا منخفضًا بالنسبة للسوق الصينية، وأرخص بنسبة 43٪ من السعر المبدئي البالغ 65900 دولار المدرج على موقع تسلا في الولايات المتحدة. أما الموديل 3 فأصبح سعره عند 229900 يوان من 265900 يوان، وهو أرخص بنحو 30٪ من نظيره في الولايات المتحدة، وفقًا لبلومبرج.

تعزيز المبيعات

قامت تسلا بالفعل بخفض الأسعار في الصين العام الماضي، لتعزيز المبيعات مع احتدام المنافسة، في ظل وجود شركات مثل BYD المدعومة من وارن بافيت و Xpeng و Nio، بالإضافة إلى لاعبين دوليين مثل Porsche و Mercedes Benz Group.

يبلغ سعر طراز S الذي تم طرحه حديثًا، مع التصميم الداخلي المعدل، 789900 يوان، بينما سيتم بيع الإصدار Plaid بسعر يبدأ من 1.01 مليون يوان، وهي أسرع سيارة من تسلا تستغرق 2.1 ثانية فقط للانتقال من صفر إلى 100 كيلومتر 62 ميلاً في الساعة، فيما يبدأ سعر الموديل X Plaid من 1.04 مليون يوان.

وقالت تسلا إن عمليات التسليم ستبدأ في أقرب وقت في النصف الأول من هذا العام.

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